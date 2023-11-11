Информация об объявлении в Рязани плана «Перехват» оказалась фейковой

Осведомлённый источник сообщил 7info, что информация об объявлении в Рязани плана «Перехват» не соответствует действительности. Ранее об этом сообщил ряд федеральных telegram-каналов.

Сообщалось, что в городе ищут причастных к организации схода с рельсов 19 вагонов грузового состава утром 11 ноября. Как итог — эта информация оказалась фейковой.

Напомним, инцидент произошёл около 7.15 на перегоне Рыбное — Блокпост. В МЖД заявили, что вагоны пошли под откос, по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Источник telegram-канала Shot сообщил, что незадолго до случившегося был слышен взрыв. Повреждено железнодорожное полотно. Отметим, что примерно в это же время, около 7.20, мощный грохот услышали жители Дягилева, Канищева, Недостоева, Семчина.

Последствия схода с рельсов вагонов грузового состава под Рязанью устраняют 250 железнодорожников. Три вагона сошедшего с рельсов состава уже подняли. Во время ЧП никто не пострадал.