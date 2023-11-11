Суббота, 11 ноября, 2023
На главнуюНовости Рязани

Последствия схода с рельсов вагонов грузового состава под Рязанью устраняют 250 железнодорожников

7info7

На месте ЧП под Рязанью, из-за которого с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, работают 250 железнодорожников. В ближайшие часы прибудут ещё 50 человек, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Специалисты проводят восстановительные работы на месте схода вагонов. Также туда пригнали восстановительный поезд. На подходе ещё два. Три вагона сошедшего с рельсов состава уже подняли.

Последствия схода с рельсов вагонов грузового состава под Рязанью устраняют 250 железнодорожников

Также сообщается, что во время ЧП машинист поезда не пострадал. По уточнённой информации, медицинская помощь помощнику машиниста не потребовалась.

Напомним, инцидент произошёл около 7.15 на перегоне Рыбное — Блокпост. В МЖД заявили, что вагоны пошли под откос, по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Источник telegram-канала Shot сообщил, что незадолго до случившегося был слышен взрыв. Повреждено железнодорожное полотно. Отметим, что примерно в это же время, около 7.20, мощный грохот услышали жители Дягилева, Канищева, Недостоева, Семчина. Чуть позже Mash сообщил о том, что рассматривается версия о подрыве железнодорожного полотна перед локомотивом. На это указывают пробитые окна в кабине машиниста. Также по информации канала, после схода грузового состава возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Сейчас все железнодорожные пути до Рязани проверяют на наличие самодельных взрывных устройств.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах