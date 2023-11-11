Последствия схода с рельсов вагонов грузового состава под Рязанью устраняют 250 железнодорожников

На месте ЧП под Рязанью, из-за которого с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, работают 250 железнодорожников. В ближайшие часы прибудут ещё 50 человек, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Специалисты проводят восстановительные работы на месте схода вагонов. Также туда пригнали восстановительный поезд. На подходе ещё два. Три вагона сошедшего с рельсов состава уже подняли.

Также сообщается, что во время ЧП машинист поезда не пострадал. По уточнённой информации, медицинская помощь помощнику машиниста не потребовалась.

Напомним, инцидент произошёл около 7.15 на перегоне Рыбное — Блокпост. В МЖД заявили, что вагоны пошли под откос, по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Источник telegram-канала Shot сообщил, что незадолго до случившегося был слышен взрыв. Повреждено железнодорожное полотно. Отметим, что примерно в это же время, около 7.20, мощный грохот услышали жители Дягилева, Канищева, Недостоева, Семчина. Чуть позже Mash сообщил о том, что рассматривается версия о подрыве железнодорожного полотна перед локомотивом. На это указывают пробитые окна в кабине машиниста. Также по информации канала, после схода грузового состава возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Сейчас все железнодорожные пути до Рязани проверяют на наличие самодельных взрывных устройств.