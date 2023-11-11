В Рязани объявили план «Перехват» после ЧП на железной дороге — Mash

После ЧП на железной дороге в Рязани 11 ноября объявили план-перехват. Об этом сообщил Mash.

Сообщается, что разыскивают предполагаемых организаторов схода вагонов грузового состава. Также пришлось оцепить территорию на месте инцидента. Сапёры обследуют пути на возможное наличие самодельных взрывных устройств в других местах.

Upd: Чуть позже осведомлённый источник опроверг сообщение о введении в Рязани плана «Перехват».

Напомним, инцидент произошёл около 7.15 на перегоне Рыбное — Блокпост. В МЖД заявили, что вагоны пошли под откос, по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Источник telegram-канала Shot сообщил, что незадолго до случившегося был слышен взрыв. Повреждено железнодорожное полотно. Отметим, что примерно в это же время, около 7.20, мощный грохот услышали жители Дягилева, Канищева, Недостоева, Семчина. Чуть позже Mash сообщил о том, что рассматривается версия о подрыве железнодорожного полотна перед локомотивом. На это указывают пробитые окна в кабине машиниста. Также по информации канала, после схода грузового состава возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Сейчас все железнодорожные пути до Рязани проверяют на наличие самодельных взрывных устройств.

Последствия схода с рельсов вагонов грузового состава под Рязанью устраняют 250 железнодорожников. Три вагона сошедшего с рельсов состава уже подняли.