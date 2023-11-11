Все железнодорожные пути до Рязани проверяют на наличие самодельных взрывных устройств после ЧП со сходом с рельсов 19 вагонов грузового поезда 11 ноября.

Как пишет Mash, рассматривается версия, что железнодорожное полотно было подорвано перед локомотивом. На это указывают пробитые окна в кабине машиниста. Также по информации канала, после схода грузового состава возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

Инцидент произошёл около 7.15 на перегоне Рыбное — Блок пост. В МЖД заявили, что вагоны пошли под откос, по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Источник telegram-канала Shot сообщил, что незадолго до случившегося был слышен взрыв. Повреждено железнодорожное полотно. Отметим, что примерно в это же время, около 7.20, мощный грохот услышали жители Дягилева, Канищева, Недостоева, Семчина.

В результате инцидента незначительные травмы получил помощник машиниста, для оказания помощи ему вызвана бригада медиков. Угрозы экологии нет.Для ликвидации последствий схода на место отправлены восстановительные поезда со станций Рыбное, Воскресенск, Рязань. Сейчас на месте ЧП работают специалисты.