К месту схода с рельсов вагонов грузового поезда под Рязанью выехала следственная группа

Федеральная следственная группа выехала утром 11 ноября к месту ЧП под Рязанью, где с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда.
Инцидент произошёл около 7.15 на перегоне Рыбное — Блок пост. В МЖД заявили, что вагоны пошли под откос, по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Источник telegram-канала Shot сообщил, что незадолго до случившегося был слышен взрыв. Повреждено железнодорожное полотно. Отметим, что примерно в это же время, около 7.20, мощный грохот услышали жители Дягилева, Канищева, Недостоева, Семчина.
В результате инцидента незначительные травмы получил помощник машиниста, для оказания помощи ему вызвана бригада медиков. Угрозы экологии нет.Для ликвидации последствий схода на место отправлены восстановительные поезда со станций Рыбное, Воскресенск, Рязань.