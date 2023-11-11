К месту схода с рельсов вагонов грузового поезда под Рязанью выехала следственная группа

Федеральная следственная группа выехала утром 11 ноября к месту ЧП под Рязанью, где с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда.

— Восточным следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ по факту схода вагонов грузового поезда в Рязанской области организована доследственная проверка. Следователями организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошёл около 7.15 на перегоне Рыбное — Блок пост. В МЖД заявили, что вагоны пошли под откос, по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Источник telegram-канала Shot сообщил, что незадолго до случившегося был слышен взрыв. Повреждено железнодорожное полотно. Отметим, что примерно в это же время, около 7.20, мощный грохот услышали жители Дягилева, Канищева, Недостоева, Семчина.

В результате инцидента незначительные травмы получил помощник машиниста, для оказания помощи ему вызвана бригада медиков. Угрозы экологии нет.Для ликвидации последствий схода на место отправлены восстановительные поезда со станций Рыбное, Воскресенск, Рязань.