В Рязани разыскивают двух человек после ЧП на железной дороге — Shot

Двух человек ищут сейчас в Рязани и Рязанской области, чтобы установить их причастность ко сходу вагонов грузового ЖД-состава в Дягилева.

Как пишет telegram-канал Shot, нашлись свидетели, видевшие двоих, которые «копались» на месте взрыва за несколько часов до происшествия.

Инцидент произошёл около 7.15 на перегоне Рыбное — Блокпост. В МЖД заявили, что вагоны пошли под откос, по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Источник telegram-канала Shot сообщил, что незадолго до случившегося был слышен взрыв. Повреждено железнодорожное полотно. Отметим, что примерно в это же время, около 7.20, мощный грохот услышали жители Дягилева, Канищева, Недостоева, Семчина.

Последствия схода с рельсов вагонов грузового состава под Рязанью устраняют 250 железнодорожников. Три вагона сошедшего с рельсов состава уже подняли. Во время ЧП никто не пострадал.