Суббота, 11 ноября, 2023
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Мощный грохот от ЧП на железной дороге под Рязанью попал на видео

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Telegram-канал RT опубликовал видео, на котором слышен громкий взрывной звук, связанный с ЧП на железной дороге под Рязанью.

Грохот, судя по камере видеонаблюдения, был слышен в 07.07. У припаркованных автомобилей сработали сигнализации.

Напомним, инцидент произошёл около 7.15 на перегоне Рыбное — Блокпост. В МЖД заявили, что вагоны пошли под откос, по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Источник telegram-канала Shot сообщил, что незадолго до случившегося был слышен взрыв. Повреждено железнодорожное полотно. Отметим, что примерно в это же время, около 7.20, мощный грохот услышали жители Дягилева, Канищева, Недостоева, Семчина.

Последствия схода с рельсов вагонов грузового состава под Рязанью устраняют 250 железнодорожников. Три вагона сошедшего с рельсов состава уже подняли. Во время ЧП никто не пострадал.

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