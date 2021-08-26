Следователи разбираются в смерти новорожденной девочки в Липецкой области

В Липецкой области девочка умерла через 10 дней после рождения. Следователи разбираются в произошедшем. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
К руководителю управления по Липецкой области обратилась жительница Долгоруковского района. Она рассказала, что ее дочь умерла спустя 10 дней после рождения. Женщина считает, что смерть наступила в результате непрофессионализма медработников.
Еще одно происшествие случилось в областном центре. Липчанка сообщили, что ее ребенок умер в утробе матери. По ее словам, все произошло из-за недостаточного обследования во время беременности и оказания медпомощи не в полном объеме.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Руководитель регионального СКР взял расследование под личный контроль.