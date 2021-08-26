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Четверг, 26 августа, 2021
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Следователи разбираются в смерти новорожденной девочки в Липецкой области

Елена Лобанова
Следователи разбираются в смерти новорожденной девочки в Липецкой области

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В Липецкой области девочка умерла через 10 дней после рождения. Следователи разбираются в произошедшем. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК. 

К руководителю управления по Липецкой области обратилась жительница Долгоруковского района. Она рассказала, что ее дочь умерла спустя 10 дней после рождения. Женщина считает, что смерть наступила в результате непрофессионализма медработников. 

— Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Его расследование поставили на контроль в аппарате следственного управления, — говорится в сообщении. 

Еще одно происшествие случилось в областном центре. Липчанка сообщили, что ее ребенок умер в утробе матери. По ее словам, все произошло из-за недостаточного обследования во время беременности и оказания медпомощи не в полном объеме. 

Следователи возбудили уголовное дело по  ч. 1 ст. 238 УК РФ. Руководитель регионального СКР взял расследование под личный контроль.

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