Следователи разбираются в смерти новорожденной девочки в Липецкой области

В Липецкой области девочка умерла через 10 дней после рождения. Следователи разбираются в произошедшем. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

К руководителю управления по Липецкой области обратилась жительница Долгоруковского района. Она рассказала, что ее дочь умерла спустя 10 дней после рождения. Женщина считает, что смерть наступила в результате непрофессионализма медработников.

— Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Его расследование поставили на контроль в аппарате следственного управления, — говорится в сообщении.

Еще одно происшествие случилось в областном центре. Липчанка сообщили, что ее ребенок умер в утробе матери. По ее словам, все произошло из-за недостаточного обследования во время беременности и оказания медпомощи не в полном объеме.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Руководитель регионального СКР взял расследование под личный контроль.