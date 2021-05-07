Следователи рассказали подробности убийства блогера из Екатеринбурга Кристины Журавлевой

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Следователи рассказали подробности убийства блогера из Екатеринбурга. 28-летнюю девушку убил супругу во время бытовой ссоры. Об этом сообщает E1.ru.

Все произошло 5 апреля. Мужчина задушил Кристину Журавлеву руками в ходе ссоры. Девушка скончалась на месте происшествия. Скрыть тело муж решил лишь спустя несколько дней, 9 апреля. Тогда он выкинул труп в лесу в Сысертском районе. Тело убитой обнаружил случайный прохожий лишь 16 апреля.

— Некоторое время личность убитой не была установлена. Дело в том, что в органы не поступало сообщение о пропаже похожей женщины. Однако с заявлением о пропаже своей 28-летней супруги пришел сам Дмитрий Журавлев 30 апреля, — говорится в сообщении.

Следователи выяснили, что женщина пролежала в теплой квартире четверо суток. Мысль об избавлении от тела пришла в голову мужчине лишь после того, как начали появляться первые признаки разложения. Чтобы скрыть следы криминала, подозреваемый взял в аренду легковую машину и на ней отвёз тело в район 170 километра оживлённой трассы М5 «Урал», где оно впоследствии в лесном массиве, в 10 метрах от дорожного покрытия, и было обнаружено случайным шофёром, остановившимся по нужде.

Против 33-летнего Дмитрия возбудили уголовное дело по ст.105 УК РФ (Убийство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.