Следователи просят арестовать женщину, которая сбила насмерть пешехода в Спасском районе

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Следователи ходатайствуют об аресте 33-летней женщины, которая села пьяной за руль и сбила пешехода в Спасском районе. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Все произошло 2 июня в селе Новики. Женщина села за автомобиль мужа и сбила 45-летнего мужчину. Пешеход скончался на месте.

В момент ДТП она была в состоянии алкогольного опьянения. Уровень спирта в крови превышал норму в 7 раз.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.4 ст.264 УК РФ (Нарушение нетрезвым водителем Правил дорожного движения, которое по неосторожности повлекло смерть человека). Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Подозреваемая задержана.

В пятницу, 4 июня, в районном суде будут избирать меру пресечения для подозреваемой. Следователи ходатайствуют перед судом об избрании для нее меры пресечения в виде заключения под стражу.