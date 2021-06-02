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Четверг, 3 июня, 2021
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В рязанском селе пьяная женщина-водитель задавила насмерть пешехода

7info
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В селе Новики Спасского района по вине нетрезвой женщины произошло смертельное ДТП. Подробности произошедшего сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области. 

ДТП случилось 2 июня в 20.10. 39-летняя жительница села, управлявшая автомобилем ВАЗ-2104, двигаясь задом по придомовой территории, совершила наезд на 45-летнего мужчину. От полученных травм пешеход скончался в больнице. 

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что виновница ДТП была пьяна – степень опьянения составила 1.162 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что более чем в 7 раз превышает допустимый уровень.

Проводится проверка.

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