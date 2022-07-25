Следователь Виктория Муратова: В криминальном мире нет никакой экранной романтики, раскрытие преступлений в жизни требует большого труда

25 июля — День сотрудника органов следствия Российской Федерации. В преддверии праздника корреспондент 7info встретилась со следователем Сасовского межрайонного следственного отдела Викторией Муратовой, которая рассказала об особенностях выбранной профессии.

Виктория, как Вы пришли в профессию, почему именно такой выбор?

В семье никто никогда не работал в правоохранительных органах. Было собственное желание, со школьной скамьи. Юридическое образование получила в Академии ФСИН, во время второго года обучения предложили попробовать себя в качестве следователя: на практику в управление Следственного комитета нас пришло 11 человек, сейчас работают следователями только двое. Кто-то сам решил, что данная профессия не для него, кто-то не прошел отбор. Мне повезло: сразу после окончания Академии трудоустроили в Сасово. По факту в должности с ноября 2021 года.

Профессия следователя имеет обратную сторону медали – это определенный риск, ведь вы имеете дело с преступниками, которые могут попытаться заставить следователя принять решение в своих интересах, угрожая как самому следователю, так и его родственникам. Что Вы думаете по этому поводу?

С этой стороной работы следователя пока не сталкивалась. Как такового страха перед подследственными не испытываю. Наша задача — восстановление справедливости, и в первую очередь ты думаешь, как сделать свою работу, ни в чем не ошибиться. Беспокойство за близких несомненно присутствует, поэтому стараешься по возможности обезопасить и предостеречь родственников от ситуаций, которые чреваты негативными последствиями.

В любом случае, когда мы говорим о службе в правоохранительных органах, нужно отдавать себе отчет, где ты работаешь, и быть морально готовым к нештатным ситуациям.

Говоря о моральной составляющей – как Вам удается находить в себе силы постоянно быть в зоне «горя»? Ведь Вам приходится работать и с потерпевшими, и с их родственниками…

Повторюсь: нужно не только желать быть следователем, но и понимать, на что идешь: сначала очень тяжело и морально, и физически. Первые выезды, первые жертвы преступлений… Невозможно не сопереживаешь родственникам погибших. Каждый человек всегда остается в памяти. Помню один из выездов во время практики в Железнодорожном МСО г. Рязани: умерла женщина, труп не криминальный, смерть наступила в результате заболевания, но эмоциональное потрясение оказалось сильным для меня. В квартире родственники погибшей, у людей горе, а тебе нужно оставаться невозмутимой и делать свою работу. Это тяжело. Но это часть работы следователя. Со временем становишься закаленным, учишься держать эмоции под контролем.

Виктория, а с какими еще трудностями Вы столкнулись во время освоения данной профессии?

Когда ты только входишь в профессию, как и у многих новичков есть страх, что не получится. Это ведь очень важно – не упустить никакой детали, чтобы следствие двигалось в нужном направлении и «жулик» получил заслуженное наказание. Но каждый достигнутый результат дает уверенность, плюс наставления и поддержка от старших коллег из отдела и аппарата следственного управления – отдельная благодарность им за помощь. Часто сталкиваемся с тем, что люди просто не верят в справедливость, многие молчат и не обращаются в правоохранительные органы – это в корне неправильно. Есть очень много латентных (скрытых) преступлений, о которых мы можем узнать только от граждан.

Как обыватель соглашусь, учитывая еще и тот факт, что время от времени сталкиваешься с коррупцией в органах, это не единичный случай.

Да, примеров коррумпированных действий должностных лиц достаточно, но сейчас многое делается чтобы изменить данную ситуацию в стране и в нашем регионе в том числе. В следственных органах борьба с коррупцией является одним из приоритетных направлений в работе.

Не могу не спросить Вас еще об одной «больной» теме – наркотики. Много ли дел данной категории возбуждается следователями?

На мой взгляд, в наши дни наркотики – это больший бич, чем коррупция. Наркотическая зависимость губит целые семьи, порой маленькие дети остаются сиротами. Распространители «смерти» вдвойне преступники. Мы занимаемся не всеми случаями хранения и распространения наркотиков, в основном подключаемся, если указанные преступления совершают несовершеннолетние. И такие случаи, к сожалению, нельзя назвать редкостью. Как правило, подростками через социальные сети «дирижирует» кто-то третий, и до него достаточно сложно добраться. Но работа ведется комплексная, задействован весь правоохранительный блок, определенные успехи есть.

Когда-то в России был очень популярен сериал «Бригада» — криминальный мир, своеобразная атмосфера. Насколько это передает реальность?

В нашей стране снимают много сериалов про работу следственных органов и жизнь преступного мира. В фильмах все несколько утрированно и не всегда объективно отражает реальность. В криминальном мире нет никакой романтики, да и в работе следователя все не так гладко, и раскрытие преступлений требует большего труда, чем мы видим на экране.

Чтобы вы пожелали нашим читателям, какое напутствие?

Если совершено преступление – не пытайтесь вершить самосуд, а обращайтесь в правоохранительные органы.

Не будьте доверчивыми, проявляйте бдительность.

И не переставайте мечтать и добивайтесь поставленных целей!

Беседовала Екатерина Стоцкая