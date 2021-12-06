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Понедельник, 6 декабря, 2021
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Следователь просит оставить под стражей подозреваемых в убийстве рязанского подростка

7info

Советский районный суд Рязани рассмотрит ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей подозреваемых в убийстве 15-летнего подростка в учхозе Стенькино. Об этом сообщает сайт суда.

— В Советский районный суд поступили ходатайства следователя второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемых Ц. и К, — говорится в сообщении.

Ц. обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. «ж» ч. 2 ст. 105, п. «а», ч. 3 ст. 158, ч. 1 ст. 226 УК РФ ,  К — в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

В убийстве подозреваются бывший отчим убитого мальчика и его знакомая, мастер спорта по ачери-биатлону.

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По одной из версия, убийство было совершено во время проведения оккультного ритуала.

Рассмотрение ходатайства следствия назначено на 9 декабря.

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