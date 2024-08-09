Слава Чепурченко решил отомстить за свой уход в шоу «Выжить в Дубае. Возвращение»

В воскресенье в 18.30 на ТНТ выйдет новый выпуск шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» (16+).

В прошлой серии в проекте произошел настоящий перелом: шоу покинули сразу два сильных участника. Никита Плахотниченко проиграл Джигану в малом испытании и ушёл по правилам проекта, Джиган же решил уйти по собственному желанию, попросив вернуть вместо себя выбывшего Вячеслава Чепурченко. Актёр вернулся в проект с определенной целью: он намерен отомстить за свой уход.

В этом выпуске участников, которые разделились на пары, ждёт большое испытание. Теперь на кону не только роскошный отель, но и более важный для данного этапа приз — иммунитет на голосовании. Его получит пара, которая выиграет испытание. Каждая из пар высоко оценивает свои шансы на победу, но уверенность в собственных силах поможет не всем.

Павел Воля сыграет с участниками в традиционную на проекте игру «Пустынная мафия». Игроки будут анонимно отвечать на самые неудобные вопросы друг о друге. Перед голосованием ведущий озвучит результаты игры, в ходе которой выяснится, кого считают самым неприятным и самым слабым участником, кто по мнению большинства достоин победы, а кому меньше всего доверяют.

Обсуждение номинантов на вылет раскроет истинные цели некоторых участников. Так, Слава Чепурченко неожиданно признается, что пришел мстить за свой уход.

«Я вернулся не только побеждать, но и выразить своё „фи“ за то, что со мной сделали. Моя игра, моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. Я впервые понял, что делаю, что хочу, а не подстраиваюсь под кого-то», — выскажется актёр.