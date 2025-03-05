Sky News: американские самолеты развернулись после приказа Трампа о паузе в помощи Украине

Американские самолеты развернулись после того, как президент США Дональд Трамп приказал сделать паузу в поставках военной помощи Украине, пишет Sky News со ссылкой представителя Пентагона.

По данным британского телеканала, приказ был отдан в то время, когда США перебрасывали оборудование в регион.

Чиновник уточнил, что это произошло примерно в 18:00 по местному времени в понедельник.

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Трамп принял такое решение после скандальной встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме в минувшую пятницу. Американского руководство обвинило его в неуважении США и нежелании завершить конфликт на Украине. После этого Зеленского буквально выставили из Белого дома.