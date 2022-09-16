Пятница, 16 сентября, 2022
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Скульптуры львов и сфинксов в Петербурге отправили на реставрацию

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Изображение от bearfotos на Freepik

Скульптуры львов с Дворцовой пристани и сфинксов Египетского моста в Санкт-Петербурге отправили на реставрацию, сообщает городской комитет по культуре.

«Львы с Дворцовой пристани и сфинксы Египетского моста отправились на реставрацию», — сообщает комитет на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что медных львов увезли в мастерские вместе с чугунными постаментами. Реставраторам предстоит устранить деформации медной поверхности и заделать трещины, образовавшиеся из-за коррозии.

После осмотра чугунных сфинксов специалисты Музея городской скульптуры вместе с реставраторами выявили очаги коррозии, утраты позолоты декоративных элементов, в частности, короны и платка – немеса. В ходе работ реставраторы проведут расчистку скульптур, устранят повреждения металла, выполнят антикоррозийную обработку и окраску под «оксидированную бронзу», восстановят золочение.

Все работы по реставрации планируется завершить к концу года. Скульптуры львов и сфинксов вернутся на свои исторические места: Дворцовую пристань и Египетский мост.

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