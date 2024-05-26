Воскресенье, 26 мая, 2024

Скончался рязанский фотограф Алексей Казеев

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: vk.com/fotodom62

В Рязани 25 мая не стало фотографа Алексея Казеева. Ему было 74 года. Информация о смерти фотографа появилась в группе «Фотодом». Музейно-выставочный центр.

Причина смерти не указывается.

31 мая Алексей Казеев должен был отметить 75-летний юбилей.

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