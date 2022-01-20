Скончался основатель рязанской организации «Православные Витязи» Виктор Тихонов

В четверг, 20 января, на 69-м году жизни скончался основатель и бессменный руководитель общественной организации «Православные Витязи» Виктор Тихонов. Об этом сообщил сайт Рязанской епархии.

Виктор Иванович руководил «православными витязями» 22 года, с момента основания организации 15 января 2000 года по благословению митрополита Рязанского и Касимовского Симона.

До этого Тихонов служил в армии, 17 лет занимался учебно-воспитательным процессом в Рязанском военном училище связи.

Реклама

О времени прощания с усопшим сообщим дополнительно.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойного.