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Скончалась заведующая отделением Рязанского строительного колледжа Валентина Пискарёва

Александр Ильин

В пятницу, 3 декабря, на 67-м году жизни скончалась заведующая отделением строительных специальностей Рязанского строительного колледжа Валентина Александровна Пискарёва, сообщает пресс-служба учебного заведения. 

Валентина Александровна родилась 7 марта 1954 года в городе Тума Рязанской области. Педагогической деятельностью она занималась более 40 лет. Являлась почётным работником среднего профессионального образования, кавалером ордена «Строительная слава». 

«Она смело брала под свое крыло вчерашних студентов и становилась для них мудрым, тактичным наставником в педагогической деятельности. Валентина Александровна была требовательным, но справедливым руководителем. Всем сердцем и душой болела за честь колледжа», — говорится в сообщении.

Коллектив ССУЗа выразил соболезнования родным и близким покойной. 

Скончалась заведующая отделением Рязанского строительного колледжа Валентина Пискарёва
Фото: Рязанский строительный колледж им. В. А. Беглова

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