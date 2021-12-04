Скончалась заведующая отделением Рязанского строительного колледжа Валентина Пискарёва

В пятницу, 3 декабря, на 67-м году жизни скончалась заведующая отделением строительных специальностей Рязанского строительного колледжа Валентина Александровна Пискарёва, сообщает пресс-служба учебного заведения.
Валентина Александровна родилась 7 марта 1954 года в городе Тума Рязанской области. Педагогической деятельностью она занималась более 40 лет. Являлась почётным работником среднего профессионального образования, кавалером ордена «Строительная слава».
Коллектив ССУЗа выразил соболезнования родным и близким покойной.