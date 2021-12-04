Скончалась заведующая отделением Рязанского строительного колледжа Валентина Пискарёва

«Она смело брала под свое крыло вчерашних студентов и становилась для них мудрым, тактичным наставником в педагогической деятельности. Валентина Александровна была требовательным, но справедливым руководителем. Всем сердцем и душой болела за честь колледжа», — говорится в сообщении.