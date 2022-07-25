Скончалась учитель начальных классов рязанской школы №68 Лилия Журавлёва

В субботу, 23 июля, в Рязани скончалась учитель начальных классов школы №68 Лилия Журавлёва. Информация об этом появилась в официальной группе образовательной организации.

Сообщается, что педагог умерла скоропостижно. Коллеги отзываются о Лилии Журавлёвой как о замечательном учителе, которого любили дети, уважали родители и ценили коллеги.

— Лилия Николаевна останется в нашей памяти жизнерадостным, целеустремлённым, отзывчивым, искренним человеком, — говорится в некрологе.

Проститься с Лилией Журавлёвой можно во вторник, 26 июля, в 10.30 в Крестовоздвиженской церкви (улица Новосёлов, 47).

7info выражает соболезнования родным, близким и коллегам покойной.