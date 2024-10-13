Сколько заработают звёзды на новогодних вечеринках, подсчитали журналисты

С приближением Нового года отечественные звезды шоу-бизнеса начали получать заказы на праздничные корпоративы, в этом году многие артисты значительно подняли свои гонорары, сообщает «Вечерняя Москва».

Анна Асти: топовая исполнительница с внушительным доходом

Популярная певица Анна Асти выступит 31 декабря в одном из столичных ночных клубов. Стоимость билетов сильно варьируется: чтобы попасть на танцпол, нужно заплатить 4900 рублей (цена может подняться до 5400), а за столик на четыре человека придется выложить 110 тысяч рублей. Для больших компаний предусмотрены VIP-места на 10 человек стоимостью 570 тысяч рублей. С учетом общего числа билетов, за это выступление Анна Асти заработает около 10 миллионов рублей. Будут вычтены расходы на организацию концерта, но сумма всё равно немаленькая.

Позже в ту же ночь Анна выступит на престижной площадке в Барвихе, где билеты стартуют от 60 тысяч рублей.

Полина Гагарина и «УмаТурман»: новогодний банкет по-королевски

Для тех, кто хочет встретить Новый год в роскошной атмосфере московского ресторана, предусмотрено выступление Полины Гагариной и группы «УмаТурман». Стоимость билетов начинается от 89 тысяч рублей для взрослых и 60 тысяч рублей для детей. По словам организаторов, артисты за это мероприятие получат на всех около миллиарда рублей, пишет автор статьи.

Российские звезды в Дубае

Часть звезд выберет теплый Дубай для новогоднего выступления. Среди них Валерий Леонтьев, Владимир Кузьмин и Люся Чеботина, которые получат около шести миллионов рублей за участие в мероприятиях. Организаторы фестиваля, проходящего в Эмиратах, обеспечивают артистам проживание в дорогих отелях и праздничные угощения.

Иосиф Пригожин о новогодних гонорарах

Продюсер Иосиф Пригожин подтвердил, что рост гонораров на Новый год — это нормальная практика. По его словам, с увеличением спроса на новогодние выступления артисты поднимают стоимость, чтобы сократить количество заказов и выбрать наиболее выгодные предложения.

Новогодние праздники становятся для артистов не только временем ярких выступлений, но и возможностью существенно увеличить свои доходы.