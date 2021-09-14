СК опубликовал ролик с допросом Мавриди, сбежавшего из истринского ИВС

Следственный комитет России выложил в Сеть видео с допросом Александра Мавриди, одного из заключённых, сбежавшего из изолятора временного содержания в Истре. Видео размещено на официальном YouTube-канале ведомства.

Мавриди, последнего из 5 сбежавших заключённых, задержали вечером 13 сентября. На допросе он рассказал, что в течение месяца прятался по заброшенным домам Подмосковья. С собой у него был рюкзак, набитый деньгами разной валюты.

Правоохранители предъявили Мавриди обвинение по уголовной статье «Побег из-под стражи».