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Вторник, 14 сентября, 2021
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СК опубликовал ролик с допросом Мавриди, сбежавшего из истринского ИВС

Александр Ильин
СК опубликовал ролик с допросом Мавриди, сбежавшего из истринского ИВС
Фото: СК РФ

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Следственный комитет России выложил в Сеть видео с допросом Александра Мавриди, одного из заключённых, сбежавшего из изолятора временного содержания в Истре. Видео размещено на официальном YouTube-канале ведомства.

Мавриди, последнего из 5 сбежавших заключённых, задержали вечером 13 сентября. На допросе он рассказал, что в течение месяца прятался по заброшенным домам Подмосковья. С собой у него был рюкзак, набитый деньгами разной валюты. 

Правоохранители предъявили Мавриди обвинение по уголовной статье «Побег из-под стражи».  

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