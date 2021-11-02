СК Калининградской области разыскивает мужчину с необычной татуировкой, подозреваемого в изнасиловании двух женщин

СК России по Калининградской области разыскивает мужчину, который подозревается в изнасиловании двух девушек в 2015 и 2021 году. Об этом сообщает региональный следственный комитет.

Фоторобот злоумышленника составили по состоянию на 2015 год. На вид ему 22-25 лет, рост 175 см, светлые волосы, лицо круглое, без щетины.

Заметная примета — татуировка на спине в виде 6-7 колец чакры. Ещё одна татуировка находится на ноге; предположительно, в виде овала.

Кроме того, у разыскиваемого отсутствует один из передних зубов справа на верхней челюсти. В паховой области имеется шрам длиной 8-10 см.