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Среда, 3 ноября, 2021
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СК Калининградской области разыскивает мужчину с необычной татуировкой, подозреваемого в изнасиловании двух женщин

Александр Ильин
Фото: следственный комитет

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СК России по Калининградской области разыскивает мужчину, который подозревается в изнасиловании двух девушек в 2015 и 2021 году. Об этом сообщает региональный следственный комитет. 

Фоторобот злоумышленника составили по состоянию на 2015 год. На вид ему 22-25 лет, рост 175 см, светлые волосы, лицо круглое, без щетины. 

Заметная примета — татуировка на спине в виде 6-7 колец чакры. Ещё одна татуировка находится на ноге; предположительно, в виде овала. 

Кроме того, у разыскиваемого отсутствует один из передних зубов справа на верхней челюсти. В паховой области имеется шрам длиной 8-10 см.

СК Калининградской области разыскивает мужчину с необычной татуировкой, подозреваемого в изнасиловании двух женщин

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