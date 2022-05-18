Системы «умный дом» переведут на российские технологии в 2023 году

Системы «умного дома» в российских новостройках уже в ближайшее время будут создаваться с приоритетным использованием российских технологий. Соответствующие стандарты разрабатывает Минцифры совместно с другими ведомствами, сообщили «Известиям» в министерстве в среду, 18 мая.

Информацию подтвердили в Минпромторге, отметив, что все необходимые условия для «внедрения элементов программно-аппаратного комплекса «умный дом» с возможностью использования отечественного оборудования» должны быть созданы к июлю 2023 года.

Речь идет о технологиях, которые позволяют внедрять передовые системы контроля за состоянием коммуникаций, потреблением ресурсов, безопасностью уже на стадии строительства жилых домов. Приоритет использования именно отечественных устройств обусловлен двумя факторами.

– В первую очередь, их безопасностью, потому что такие устройства не могут быть дистанционно отключены производителем. Кроме того, риск утечки данных участников процесса, а именно граждан, ресурсоснабжающих организаций, аварийных служб в адрес третьих лиц становится минимальным, — рассказали в Минпромторге.

На рынке технологий для умных домов уже есть много российских игроков, отмечают эксперты.

– В части программного обеспечения у нас уже сегодня есть сильные решения. Поддержка внедрения таких решений, безусловно, нужна и важна, — отметила заместитель руководителя рабочей группы HomeNet НТИ Наталья Чернышева.

В правительстве не исключают, что все подобные разработки — как существующие, так и будущие — будут сведены в единую базу.

– В настоящий момент обсуждается вопрос формирования каталога устройств, производимых на территории России и находящихся в разработке, — добавили в Минпромторге.

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