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Погода

«Сиротская зима» может стать привычной для рязанцев

Анастасия Мериакри

В Рязанской области закончилась сиротская зима, однако вероятность того, что подобные зимы станут для нас нормой, все растет. Об этом рассказал руководитель лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени Есенина Сергей Тобратов. 

В дореволюционной России сиротскими называли необычно теплые зимы, когда бездомные и нищие меньше страдали и умирали от холодов. В научный оборот термин «сиротская зима» ввел академик, лауреат Сталинской премии В.В. Шулейкин под впечатлением частых оттепелей в начале 1930-х. 

«Да, такие зимы были нередки и до эпохи глобального потепления. Но сейчас их вероятность возросла, хотя они пока и не стали нормой», — сказал ученый.

Завершившаяся зима надолго запомнится рязанцам унылой серостью бесконечных однообразных оттепелей в декабре – январе. И даже февральское похолодание, когда средняя температура составила -6,3, что лишь на 1 градус выше многолетней нормы, не способно заставить забыть беспросветно-серое январское небо и дожди вместо снега.

«Впрочем, для полевых выездов минувшая зима была хороша: лесные и полевые дороги проезжие, образцы искать и отбирать легко. 16 января мы проводили дендрохронологические исследования в одном из широколиственных лесов на юге области. Отметили, что снега там заметно больше, чем в городе, но это все равно был «снег Шрёдингера». Снежный покров разрушался даже после однократного проезда по нему и, кажется, не препятствовал вегетации лесных трав», — отметил Сергей Тобратов.

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