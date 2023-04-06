Синоптики рассказали о пиках половодья на Оке

Пик половодья на Оке в этом году в Рязанской области ожидается выше нормы. Об этом сообщается на сайте регионального Гидрометцентра.
После вскрытия Оки от льда на прошлой неделе в районе Касимова и Мурома образовались заторы, в результате уровень воды в реке кратковременно повысился на 0,6 и 1 метр соответственно.
На прошлой неделе пики половодья на Оке прошли у городов Калуга, Алексин, Серпухов, Кашира, Коломна. На участке Рязань — Муром вода за неделю поднялась на 1-1,6 метра.
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