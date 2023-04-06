Синоптики рассказали о пиках половодья на Оке

Пик половодья на Оке в этом году в Рязанской области ожидается выше нормы. Об этом сообщается на сайте регионального Гидрометцентра.

— Пики половодья с максимальными отметками выше нормы пройдут на Оке у Рязани (выше нормы на 1,8 м), у с. Половское (на 1 м) и у Касимова (на 0,4 м). У пгт Елатьма и у г. Мурома уровень воды Оки продолжит повышаться, — говорится в сообщении метеорологов.

После вскрытия Оки от льда на прошлой неделе в районе Касимова и Мурома образовались заторы, в результате уровень воды в реке кратковременно повысился на 0,6 и 1 метр соответственно.

На прошлой неделе пики половодья на Оке прошли у городов Калуга, Алексин, Серпухов, Кашира, Коломна. На участке Рязань — Муром вода за неделю поднялась на 1-1,6 метра.