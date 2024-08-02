Синоптик предупредила об ужасной погоде в регионах России

В выходные, 3 и 4 августа, Бурятию, Забайкалье, Амурскую область, Приморье и Якутию накроет обширный циклон. Об этом предупредила заведующая лабораторией и научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с NEWS.ru.

По словам синоптика, в этих регионах ожидается ужасная погода. Над Дальним Востоком субтропическая масса супертайфуна «Гаэми» столкнётся с арктическим воздухом и в результате образуется обширный циклон.

Уже 3 августа в Приморье из-за активизации фронтальных разделов ожидаются очень сильные ливни, в некоторых районах — грозы и ветер со скоростью 15–20 метров в секунду. Из-за этого в центральных, западных и северных районах Приморья может возникнуть сложная паводковая ситуация на реках. Также продолжится развитие дождевого паводка с подъёмом воды до полутора метров. В результате могут быть подтоплены участки дорог, сельхозугодий и хозяйственных объектов.

В Бурятии и Забайкальском крае ожидаются сильные дожди с грозами и порывами ветра до 24 метров в секунду. В Хабаровском крае и Еврейской автономной области будет ливневый дождь, а влияние циклона распространится также на Магаданскую область и юг Сахалина, где в выходные ожидается очень сильный дождь.

В воскресенье такая погода сохранится на вышеперечисленных территориях. Кроме того, ливни прогнозируются в Амурской области.