Пятница, 2 августа, 2024

Синоптик предупредила об ужасной погоде в регионах России

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от creativeart на Freepik

В выходные, 3 и 4 августа, Бурятию, Забайкалье, Амурскую область, Приморье и Якутию накроет обширный циклон. Об этом предупредила заведующая лабораторией и научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с NEWS.ru.

По словам синоптика, в этих регионах ожидается ужасная погода. Над Дальним Востоком субтропическая масса супертайфуна «Гаэми» столкнётся с арктическим воздухом и в результате образуется обширный циклон.

Уже 3 августа в Приморье из-за активизации фронтальных разделов ожидаются очень сильные ливни, в некоторых районах — грозы и ветер со скоростью 15–20 метров в секунду. Из-за этого в центральных, западных и северных районах Приморья может возникнуть сложная паводковая ситуация на реках. Также продолжится развитие дождевого паводка с подъёмом воды до полутора метров. В результате могут быть подтоплены участки дорог, сельхозугодий и хозяйственных объектов.

В Бурятии и Забайкальском крае ожидаются сильные дожди с грозами и порывами ветра до 24 метров в секунду. В Хабаровском крае и Еврейской автономной области будет ливневый дождь, а влияние циклона распространится также на Магаданскую область и юг Сахалина, где в выходные ожидается очень сильный дождь.

В воскресенье такая погода сохранится на вышеперечисленных территориях. Кроме того, ливни прогнозируются в Амурской области.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Предсказатель Кушал Кумар назвал дату начала Третьей мировой войны

Фейковое обращение командующего ВДВ Теплинского с логотипом рязанского канала сгенерировал ИИ

Лирика, живопись и дизайн: афиша мероприятий Рязани на 3-4 августа

В Рязани с размахом отметили День ВДВ показательными выступлениями десантников

Под Рязанью трупы кошек разложили, «как на витрине»

Председатель Железнодорожного райсуда Наталья Соколова ушла в отставку

В Новомичуринске установили памятник погибшим участникам спецоперации

Появилась афиша празднования Дня города в Рязани

Ветер повалил водонапорную башню в Скопинском районе

Сенатора от Тульской области Савельева задержали за причастность к убийству

Фальшивых денег в Рязанской области стало меньше — Центробанк

Стоун и Сысоева обвинили Квитатиани в симпатии к соперникам в шоу «Выжить в Дубае. Возвращение»