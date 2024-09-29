Воскресенье, 29 сентября, 2024

Сидящий за смертельное ДТП Ефремов хотел водить танк на СВО

Автор: powder

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Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов просился танкистом на спецоперацию, пишет SHOT со ссылкой на источник из окружения его семьи.

По его данным, артист заявил, что хочет подать ходатайство об отправке в зону боевых действий еще в начале СВО.

«Он (Ефремов. – Прим. Ред.) сказал, что готов быть танкистом, ведь умеет водить, а с алкоголем после посадки ему пришлось распрощаться», – рассказал источник.

Однако близкие и руководство колонии отговорили его от этой идеи, предложив взамен развиваться творчески и работать в швейном цеху. Позднее его перевели в библиотеку.

По информации телеграм-канала, документы на УДО почти готовы, вероятно, Ефремов встретит Новый год дома.

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