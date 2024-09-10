На сентябрь 2024 года приходится сразу два мощных, можно сказать, трансформационных астрологияеских события — коридор затмений и ретроградное движение планеты Уран. Конечно же, сочетание двух этих явлений для человека не может пройти без последствий. Мощная энергетика ретро-Урана и коридора затмений в особом сочетании будет влиять на умы, сердца и судьбы людей. Что именно будет происходить с нами в ближайшее время, пишет издание Life.

Коридор затмений в этом году приходится на период с 18 августа по 2 октября. Это время между солнечным и лунным затмениями. Астрологи уверены: он вызовет серьёзные перемены в общественной и политической жизни, будет сопровождаться всплесками активности, когда людям предстоит переосмыслить приоритеты, пережить трансформационную нестабильность. Специалисты предупреждают — будьте готовы к переменам. И ожидается, что они будут наступать в течение всего месяца. (Читайте подробнее: астролог перечислила опасности коридора затмений с 18 сентября по 2 октября)

Ещё одно фатальное событие — Уран в ретроградном движении. В ретро-режим планета вошла 1 сентября и останется в нём до 30 января. Это явление поистине уникальное, происходит оно раз в 84 года. В этот период планета как бы идёт в обратном направлении относительно других объектов Солнечной системы. Такая фаза планеты побуждает людей обратиться к их внутренним движениям души, пересмотреть имеющиеся взгляды и ценности. Этот период отлично подойдёт для личностного роста и самопознания. Вместе с тем ретро-Уран сломает привычные шаблоны и цели.

Уран покровительствует людям, рождённым под знаками Водолея и Стрельца. Именно в их судьбах могут назревать особые перемены.

Сочетание ретроградного Урана и коридора затмений в сентябре 2024 года даст мощную небесную энергетику, которая безусловно окажет на нас влияние. Перемены ощутит каждый, и их надо будет принять в свою жизнь и подружиться с ними. В этот период усилится чувствительность: люди окажутся особо восприимчивы к словам и чужим поступкам. Будьте внимательны в общении с близкими.

До 2 октября важно избегать:

старта новых дел и проектов. В этот период благоприятно завершать начатое.

принятия важных решений. Энергия последствий этих решений окажется в итоге нестабильной.

крупных трат и инвестиций.

кардинальных изменений во внешности: дерзких стрижек, пластических операций. Любое преображение даст неприятный итог.

начала новых отношений. Они не принесут счастья.

пышных торжеств. Они не принесут той радости, на которую вы надеетесь.

экстремальных поступков и ситуаций. Всё экстремальное, возможно, завершится большой трагедией.

резких заявлений и поступков. Они оставят след на вашей репутации.

Астрологи советуют создать для себя в период коридора затмений в сочетании с ретроградным Ураном комфортную атмосферу снаружи и внутри. Сократите до минимума в своей жизни ситуации, которые так или иначе связаны со стрессом и потрясениями. Сидите тихо и спокойно занимайтесь текущими делами — непростой период обойдёт вас стороной, и после 2 октября жизнь заиграет новыми красками. Тогда смело можно будет добавить в неё небольшую перчинку.