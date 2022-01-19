Штрафы, расторжение контракта: Сорокина проверила, как убирают снег на окраинах Рязани

Мэр рязани Елена Сорокина проверила, как убирают снег на окраинах города. Об этом она написала ВКонтакте.

Сегодня проверила, как убираются от снега некоторые поселки — Мервино, Карцево, Соколовка, Никуличи.

По Соколовке много обращений в соцсетях и на платформе обратной связи. Тоже не постеснялась в выражениях, увидев проезды. На 1-й Механизаторов все в снегу. Расчищать — прямая обязанность подрядчика, с которой он абсолютно не справился. Расторгли с ним контракт. С завтрашнего дня начнет работать новый подрядчик.

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Здесь же — в очередной раз проблема с уборкой снега у одного из магазинов «Пятерочка». Снежная «каша», не убрана парковка. Магазин ОБЯЗАН чистить снег на расстоянии 15 метров по Правилам благоустройства города. То же самое касается его парковки. Можно долго ругаться и вести переговоры, но «бить рублем» эффективнее. Штрафуем.

Въезд в поселок Карцево перекрыт фурами, дорога сужена. Большегрузы создают помехи движению общественного транспорта и проезду людей к своим домам. Будем решать с ГИБДД.

Возле домов прочищено хорошо. Спасибо жителям — собственникам индивидуальных жилых домов!

Подрядчик по улице был тот же, что в Соколовке. И та же халтура. Контракт расторгли. Нужно проводить качественное грейдирование на ширину дороги и сделать разъездные карманы для транспорта. Задача для нового подрядчика.

Улицы Никуличинскую, Рязанскую, Пронскую в поселке Никуличи прочистили. А на Хлебной и Нагорной нужно срочно грейдировать. Расчистить выезд с ул. Рязанской. Школьный автобус и общественный транспорт не должны здесь застревать!

В Мервино хорошо прочищены и дороги, и остановки общественного транспорта. Но председатель поселка заострила внимание на соседних территориях — Костычева и Молодежном рынке.

Благодарю председателей поселковых комитетов. С мест всегда точная информация для принятия решений.

Подрядчиков, работающих в других поселках, прошу принять близко к сердцу наше нежелание работать с халтурщиками и делать выводы.