Штрафы ГИБДД: где, как и за что платить?

В Рязанской области по состоянию на конец 2020 года было зарегистрировано более 400 тысяч автомобилей и есть основания полагать, что пандемия и экономические неурядицы не заставили наших земляков отказаться от владения собственным транспортным средством. Если взять за основу приведенные данные, то машина есть, как минимум, у каждого третьего рязанца, а, значит, у сотен тысяч земляков есть перспектива получить штраф от Госавтоинспекции за нарушение правил дорожного движения.

О том, как и где расплатиться за вынесенные наказания, какие виды взысканий считаются наиболее распространенными, мы поговорим в этом небольшом обзоре.

Камеры становятся умнее

Сейчас многие штрафы фиксируются камерами. Такие взыскания оформляются на собственника автомобиля, поэтому в базе данных они привязывается к номеру свидетельства о регистрации авто.

Если вы одолжили машину товарищу или сдали ее в аренду, штраф с камеры придет вам, как владельцу автомобиля. Организация, в собственности которой есть транспорт, платит штрафы с камер за своих водителей, а потом или взыскивает их из зарплаты, или пытается обжаловать. Если же штраф выписал инспектор, организации можно не беспокоиться: постановления выставят сразу на водителя.

При оформлении записываются данные его паспорта или номер водительского удостоверения.

Водители давно привыкли, что камеры могут фиксировать превышение скорости, пересечение сплошной и выезд на встречку. Однако современные средства видеофиксации уже умеют распознавать и другие нарушения на дорогах. Перечислим семь самых распространенных.

Нарушения на пешеходных переходах. Камеры на «зебрах» научились фиксировать и анализировать несколько факторов: сколько времени провел пешеход у перехода, с какой скоростью двигался по «зебре», как быстро двигался автомобиль, притормозил ли он перед «зеброй», пересекались ли траектории пешехода и автомобиля. Нарушения на ж/д переездах. Здесь камеры тоже фиксируют разные виды нарушений: проезд путей при закрывающемся или закрытом шлагбауме, проезд на красный свет и остановку на путях. Проезд на красный сигнал светофора. За это грозит штраф 1000 рублей, за каждое повторное подобное нарушение — 5000 рублей. Если автомобиль пересечёт на красный стоп-линию, но остановится, водитель отделаться штрафом в 800 рублей. Стоянка в запрещенном месте. Камеры следят за нарушением требований знаков «Остановка запрещена» и «Парковка запрещена». Также камеры устанавливают перед остановками общественного транспорта. Езда по обочине. За такое нарушение водителю придет штраф в 1500 рублей. При этом камеру не удастся обмануть включенной аварийкой. Езда по полосе для общественного транспорта. В регионах штраф за это нарушение составляет 1500 рублей, в Москве и Санкт-Петербурге — 3000 рублей. Выезд на загруженный перекресток. Если на таком перекрёстке нанесена вафельная разметка, скорее всего, его снимает камера. Она зафиксирует автомобиль, который выехал на такую разметку на запрещающий сигнал светофора и задержался там более 5 секунд.

Ошибочка вышла?

Итак, вы получили решение о взыскании штрафа. Для начала посмотрите на время и место нарушения, указанные в постановлении, а также фото. Даже если вы могли проезжать по той же дороге в тот момент, на фотографиях с камер может оказаться совершенно другой автомобиль. Дело в том, что иногда камеры неправильно распознают номер.

Проверьте также, не истек ли срок привлечения к административной ответственности. Если с момента нарушения до момента вынесения постановления прошло больше 2 месяцев, штраф уже считается недействительным, и его нужно обжаловать.

Если на фотографиях к постановлению всё-таки ваше авто, штраф всё равно может быть выписан необоснованно. Бывает, что камера захватывает не ваш автомобиль, а соседний или какой-то другой объект. Например, в Тамбове водитель получил постановление за то, что тень его машины пересекла сплошную линию разметки. А в Липецке штраф за превышение допустимой скорости получил владелец автомобиля, который перевозили на эвакуаторе.

Изображение Alex Volodsky с сайта Pixabay

Право на скидку

Всего у нарушителя есть 70 дней с момента фиксации нарушения. 10 из них дается на обжалование, 60 — на погашение задолженности. В первые 20 дней с момента фиксации действует скидка в 50% (не распространяется на повторные нарушения, езду в состоянии опьянения и ДТП с травмами). Если водитель, превысивший скоростной режим, получил постановление с опозданием на 20 и больше суток (и льгота «сгорела»), он может обратиться в ГИБДД — информацию проверят, и, если все нормально, скидку восстановят.

Памятка для несогласных

Если вы уверены, что не нарушали закон и постановление направлено вам ошибочно, обжалуйте его. Жалоба на постановление должна быть направлена в районный (городской) суд или должностному лицу, которым вынесено постановление по делу. Обжаловать постановление можно не позднее 10 суток со дня получения его копии. Сформировать образец жалобы на постановление ГИБДД можно в специальном сервисе

У Почты России есть услуга «Электронное заказное письмо». Она позволяет отправить заказное письмо, в том числе заявление на обжалование штрафа, в нужное ведомство прямо из приложения или с сайта Почты России. Но есть оговорка: если ведомство не имеет возможности получать письма в электронном виде, их распечатают и доставят обычным способом. Так что вряд ли получится оперативнее.

Если вы согласны с постановлением и не собираетесь его обжаловать, то необходимо его оплатить.

Если штраф не оплачен после истечения 70 дней, материалы из ГИБДД направляются в Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Одновременно с этим в суд направляются материалы административного дела по статье 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания», которая предусматривает штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа (но не меньше 1000 рублей), либо арест на 15 суток, либо обязательные работы до 50 часов.

Судебные приставы после получения материалов из ГИБДД возбуждают исполнительное производство и дают должнику 5 дней для добровольного погашения задолженности. Если задолженность не оплачивается добровольно, сумму штрафа принудительно списывают с банковских карт, удерживают из зарплаты и т. д. К уже имеющейся задолженности добавляется сумма исполнительского сбора в размере 7% от суммы долга, но не меньше 1000 рублей.

По любому постановлению есть срок давности.

Если в течение двух лет с момента вступления в законную силу постановление не было приведено в исполнение, штраф уже не подлежит взысканию.

Финал для законопослушных

Денежные наказания от ГИБДД — обыденное явление поэтому и методов их оплаты предостаточно.

Заплатить можно как в подразделении, выписавшем штраф, так и на официальном портале ГИБДД onlinegibdd.ru Для юрлиц сервис проверяет штрафы ежедневно. Достаточно один раз внести в личный кабинет данные своих автомобилей. При появлении нового штрафа сервис оповестит вас по электронной почте.

Оплачивать штрафы можно как картой, так и с расчетного счета организации. Просрочка исключена: сервис моментально отправляет данные о платеже в Федеральное казначейство. Деньги попадают на счета ГИБДД в течение 1–3 рабочих дней, а в течение следующих 2-х дней штраф, как правило, снимается с базы данных ГИБДД.

Проверить наличие наказаний и внести штрафы можно на портале «Госуслуги». Но такая возможность есть только у зарегистрированных пользователей. Оплатить взыскание вы можете в банковских интернет-приложениях терминалах, банкоматах и отделениях финансовых организаций. Для оплаты штрафов также подойдут сервисы виртуальных денег, например, Яндекс.Деньги или Юmoney.

Но для того, чтобы сберечь свои нервы и деньги, лучше не дожидаться, когда постановление придет по почте, а периодически самостоятельно проверять возможные штрафы онлайн.