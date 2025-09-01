Штраф в 500 тысяч рублей назначили рязанскому предприятию за взятку

В Рязанской области коммерческая организация оштрафована на 500 тысяч рублей за взятку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Прокурорская проверка показала, что с 2019 по 2020 год генеральный директор коммерческой рязанской фирмы, занимающийся металлообработкой, передал должностному лицу промышленного предприятия 87 тысяч рублей для продления договорных отношений между организациями.

Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Суд обязал коммерческую организацию выплатить штраф в 500 тысяч рублей.

Вступившим в законную силу приговором суда взяткополучатель осужден за получение взятки.