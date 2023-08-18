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Школьники из Тюшево будут временно обучаться в Рязани

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С 1 сентября и до окончания ремонтных работ в школе Тюшево учащиеся села будут переведены в рязанскую школу №30.

Как сообщила мэрия Рязани, решение принято совместно с администрацией Рязанского района по согласованию с министерством образования области.

Заместитель главы администрации Рязани Лариса Крохалева отметила, что в школе уже распределены все классы, а родителям показали, где будут временно обучаться дети. В школу детей из Тюшево будет возить автобус. «Всех все устраивает», — сказала Крохалева.

Напомним, школу в Тюшево не успели реконструировать к 1 сентября, как планировалось изначально.

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