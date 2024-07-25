Школьникам,«раздевшим» одноклассницу с помощью ИИ, грозит до двух лет тюрьмы

Польские школьники, которые с использованием искусственного интеллекта «раздели» свою одноклассницу, могут быть осуждены на два года тюремного заключения. Об этом пишут местные СМИ.

Пара учащихся из Быдгоща (Польша) применили ИИ для накладывания лица своей одноклассницы на обнаженное тело девушки, участвующей в половом акте. Руководство школы заявило об инциденте в полицию.

Уже возбуждено уголовное дело против подростков по статье 202, касающейся преступлений, связанных с распространением детской порнографии. В соответствии с этой статьей, любой, кто производит, распространяет, демонстрирует, хранит или имеет порнографические материалы с изображением несовершеннолетних, занятых в сексуальных действиях, подвергается уголовной ответственности.

Предусмотрены наказания в виде штрафа, ограничения или лишения свободы до двух лет за такое преступление. Также сообщается, что подростки скоро будут вызваны в суд. Суду также предстоит провести расследование инцидентов, связанных с возможным употреблением алкоголя, курением и употреблением наркотиков школьниками.