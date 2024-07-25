Четверг, 25 июля, 2024

Школьникам,«раздевшим» одноклассницу с помощью ИИ, грозит до двух лет тюрьмы

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от stockking на Freepik

Польские школьники, которые с использованием искусственного интеллекта «раздели» свою одноклассницу, могут быть осуждены на два года тюремного заключения. Об этом пишут местные СМИ.

Пара учащихся из Быдгоща (Польша) применили ИИ для накладывания лица своей одноклассницы на обнаженное тело девушки, участвующей в половом акте. Руководство школы заявило об инциденте в полицию.

Уже возбуждено уголовное дело против подростков по статье 202, касающейся преступлений, связанных с распространением детской порнографии. В соответствии с этой статьей, любой, кто производит, распространяет, демонстрирует, хранит или имеет порнографические материалы с изображением несовершеннолетних, занятых в сексуальных действиях, подвергается уголовной ответственности.

Предусмотрены наказания в виде штрафа, ограничения или лишения свободы до двух лет за такое преступление. Также сообщается, что подростки скоро будут вызваны в суд. Суду также предстоит провести расследование инцидентов, связанных с возможным употреблением алкоголя, курением и употреблением наркотиков школьниками.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Приметы на Ильин день 2 августа: почему попасть под ливень — к добру, а искупаться — к беде

Астролог назвала два самых опасных дня предстоящего ретроградного Меркурия

Россельхознадзор утилизировал почти 100 кг потенциально опасной продукции в Рязанской области

Скончался депутат Кирицкого сельского поселения Юрий Барилов

В районе Старожиловского конного завода случился крупный пожар

На гендиректора скопинского предприятия завели уголовное дело из-за невыплаты зарплаты работникам

В Рязани разыскивают бесследно пропавшего 17-летнего Алексея Лаврова

Суд признал незаконным отчисление из РГУ Владислава Коршунова

Женщина справила нужду в Комсомольском парке у всех на виду

На фестивале кузнецов в Рязани выступит группа TRITIA

В Рязани повысят стоимость выкупаемых муниципальных земельных участков

Календарь стрижек и уходовых процедур августа 2024: когда идти за новым образом, а когда не стоит