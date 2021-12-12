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Воскресенье, 12 декабря, 2021
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Школьницы из Хабаровского края могли убить пенсионера для съемки видео в TikTok

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В селе Октябрьском Хабаровского края две школьницы могли убить 60-летнего пенсионера для съемки видео в TikTok, пишет КП со ссылкой на источник.

По его словам, 14-летняя девочка и ее 16-летняя подруга, вероятно, учинили жестокую расправу над бывшим моряком просто ради хайпа.

«Это все пагубное влияние Интернета. Проверяется версия и такого рода», – отметил собеседник издания.

Известно, что злоумышленницы выломали дверь в квартиру местного жителя и нанесли ему столько ударов, что тот скончался в больнице. Девушек задержали, возбуждено уголовное дело.

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