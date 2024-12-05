Школьница из Рязани вернулась взять реванш в шоу «Умнее всех» на «Пятнице!»

На телеканале «Пятница!» продолжается показ третьего сезона интеллектуального шоу «Умнее всех» (12+), в котором дети зарабатывают реальные деньги своим умом. Участницей десятого выпуска стала 12-летняя Елизавета Еркина из Рязани.

«Умнее всех» — это интеллектуальная телевикторина. Дети благодаря своим умственным суперспособностям проходят полосу интеллектуальных препятствий, состоящую из четырех раундов, и зарабатывают баллы. В конце игры баллы конвертируются в реальные деньги, победитель получает денежный приз и проходит в суперфинал.

В десятом выпуске третьего сезона бороться за звание умнее всех будут игроки прошлых сезонов проекта. Среди тех, кто вернулся взять реванш, оказалась 12-летняя Елизавета Еркина из Рязани. Школьница увлекается историей и изучает генеалогию своей семьи.

Удастся ли ей выиграть денежный приз, можно увидеть уже сегодня, 5 декабря, в 21:50 на телеканале «Пятница!».

В «Умнее всех» играют дети от 10 до 15 лет. Среди них знатоки программирования, геополитики, шахмат, вексиллологии, ментальной арифметики, серпентологии и других областей знаний. Ведущая проекта — Тина Канделаки.

Шоу «Умнее всех» продолжает линейку проектов «Пятницы!» про детские таланты, таких как «Вундеркинды», «Кондитер.Дети» и «Молодые ножи.Дети». Третий сезон состоит из 12 игр и суперфинала.