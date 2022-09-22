Шестеро жителей Рыбновского района ограбили и избили жителя Краснодарского края

В Рыбновском районе шестеро местных жителей избили жителя Краснодарского края и похитили у него около ста тысяч рублей. Подробности сообщили в УМВД по Рязанской области.

Ограбление 39-летнего жителя Краснодарского края раскрыли оперативники уголовного розыска УМВД по Рязанской области и отдела МВД по Рыбновскому району.

Из медицинского стационара в полицию сообщили о пациенте с телесными повреждениями криминального характера. Сотрудники угрозыска по Рыбновскому району посетили пострадавшего, который написал заявление.

Предприниматель вместе с сотрудниками возглавляемой им организации в летне-осенний период работал в сфере сельского хозяйства. В день происшествия он с двумя подчиненными посещал баню на территории придорожного гостиничного комплекса. Там они повздорили с двумя местными жителями.

После небольшой потасовки рыбновцы покинули место происшествия, но вернулись с четырьмя своими знакомыми. Предпринимателя и одного из его работников избили в помещении гостиницы. 30–летний житель Рыбного решил «наказать на деньги» оппонента и потребовал сделать перевод с банковской карты. Карту краснодарец успел заблокировать, но нападавший забрал у него всю имевшуюся наличность – 93 700 рублей.

Правоохранители установили личности и задержали шестерых местных жителей. 30-летний мужчина, ограбивший потерпевшего, был ранее судим за грабёж и кражу и недавно вышел из мест лишения свободы.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье о грабеже, он взят под стражу. Решается вопрос о привлечении к ответственности шестерых рыбновцев.