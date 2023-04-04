Шестая группа волонтёров из Рязанской области отправилась на Донбасс

Добровольцы из Рязани, Пронского и Кадомского районов две недели будут помогать жителям новых регионов, работать в госпиталях и больницах Донецкой народной республики. Им предстоит ухаживать за пациентами, сопровождать их на обследование, помогать в пищеблоках. Об этом сообщает сайт регионального отделения «Единой России».

Группу провожали депутат Рязанской областной Думы, член фракции «Единой России» Сергей Гришков и руководитель регионального исполкома партии Юлия Феоктистова.

«Это наш гражданский долг, жизненная позиция. Общалась с волонтерами, которые уже туда ездили, узнавала, чем они занимались. Основное — это кормление лежачих больных, санитарно-гигиенические процедуры. Надеюсь, что от нас будет большая польза», — рассказала волонтер из Кадомского района Надежда Дергунова.

С собой отряд везет медикаменты, средства личной гигиены и предметы первой необходимости, которые собрали неравнодушные жители Рязанской области. Перед сбором помощи добровольцы связались с лечебными учреждениями, уточнили потребности. Они сменят пятую группу добровольцев, помогавших врачам в больницах Донбасса.

«Дождь сегодня — это хорошая примета, символ благополучия и удачи нашей поездки. Мы готовы выполнять любую работу, которая будет востребована. Будьте милосердны, будьте добры, тогда мир станет лучше», — сказала перед отъездом волонтер из Пронского района Галина Нестерова.