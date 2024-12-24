Депутат Государственной Думы Михаил Шеремет заявил, что Украина должна выполнить определенные условия для начала мирных переговоров с Россией. В беседе с NEWS.ru парламентарий напомнил, что любой конфликт неизбежно подходит к завершению, и подчеркнул, что Россия всегда была готова к переговорам.

— Любой конфликт рано или поздно заканчивается. Наш президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия всегда открыта для мирных переговоров. Но для этого очень важно желание Украины и соблюдение ею важных условий, — отметил Шеремет.

Депутат уточнил, что первым шагом со стороны Украины должно стать снятие запрета на переговоры с Россией. Также он подчеркнул необходимость проведения выборов в стране для легитимации власти и прихода к руководству законно избранного президента.

Шеремет добавил, что началом этого процесса могло бы стать Рождественское перемирие, прекращение огня и масштабный обмен пленными, однако украинская сторона отказалась от подобных инициатив.

— Подобные предложения уже поступали от лидеров европейских государств, но Зеленский их отверг. Поэтому мирные переговоры возможны, но их исход будет таким же, как и в Стамбуле: боевые действия будут продолжаться, пока у власти остается нелегитимный правитель, удерживающий ее силой оружия, — подчеркнул парламентарий.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предположила, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут начаться в 2025 году. По ее мнению, процесс будет сложным и потребует значительных усилий.

Между тем, в Европе в 2025 году возможно создание коалиции за прекращение конфликта на Украине, сообщает Advance. Автор статьи предполагает, что уже в начале будущего года может сформироваться довольно сильная неформальная политическая коалиция, которая поддержит стремление президента США Дональда Трампа закончить вооруженный конфликт.