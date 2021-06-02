Шацкий район получит дополнительные деньги на ремонт дорог

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Шацкому муниципальному району выделены дополнительные субсидии из регионального бюджета на ремонт автодорог местного значения в 2021 году. Об этом сообщил Минтранс Рязанской области.

Деньги пойдут на ремонт дороги на улице Большой и подъезда к погосту в посёлке Лесная поляна, улицы Школьной в селе Казачья слобода.

Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные автодороги» во втором квартале приступят к ремонту автодороги Тарадеи — Кулики — Федосово. В рамках двухлетнего контракта рабочие приведут в нормативное состояние 10,308 км.

Дорожные работы уже ведутся на следующих объектах:

ремонт автодороги от а/д М-5 «Урал» — Казачий Дюк — Студеновка на всем протяжении — 9,4 км;

ремонт а/д Шацк — Касимов на участках общей протяженностью 6 км;

обустройство элементами повышения безопасности нерегулируемого пешеходного перехода у МОУ «Казачинская СШ».