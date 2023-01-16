Сеть гипермаркетов OBI возобновила работу направления электронной торговли

Российская сеть гипермаркетов для дома и сада OBI возобновила работу направления электронной торговли. С декабря прошлого года покупатели OBI во всех регионах присутствия могут оформлять заказ на сайте obi.ru или в гипермаркетах сети с доставкой до двери. Товары можно получить уже на следующий день.
До конца лета 2023 компания с логистическими партнерами запустит сеть пунктов выдачи заказов. Это позволит масштабировать бизнес, представленный сегодня в 13 городах страны. Во II квартале 2023 года OBI представит также новые сайт и приложение.
Операционный директор OBI Арина Аванесова рассказала о формировании собственной команды разработки и продукта в компании.
В марте прошлого года работа гипермаркетов сети OBI и приём онлайн-заказов были приостановлены. В мае они снова открыли двери для покупателей и полноценно возобновили торговлю.
С осени минувшего года направление e-commerce в OBI развивалось по модели click and collect, когда заказ оформляют на сайте, а забирают из магазина.
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