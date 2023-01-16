Сеть гипермаркетов OBI возобновила работу направления электронной торговли

Российская сеть гипермаркетов для дома и сада OBI возобновила работу направления электронной торговли. С декабря прошлого года покупатели OBI во всех регионах присутствия могут оформлять заказ на сайте obi.ru или в гипермаркетах сети с доставкой до двери. Товары можно получить уже на следующий день.

До конца лета 2023 компания с логистическими партнерами запустит сеть пунктов выдачи заказов. Это позволит масштабировать бизнес, представленный сегодня в 13 городах страны. Во II квартале 2023 года OBI представит также новые сайт и приложение.

Операционный директор OBI Арина Аванесова рассказала о формировании собственной команды разработки и продукта в компании.

Арина Аванесова: «Мы внедрим лучшие e-commerce практики и доработаем их с учетом особенностей сегмента DIY. Также мы планируем перейти на модель полностью омниканального ритейлера, который в ответ на запросы клиента предлагает решения «под ключ», будь то ремонт с нуля или оформление сада. Уже сейчас в наших гипермаркетах доступны такие услуги, как колеровка, распил материала, профессиональная консультация эксперта. Со временем их станет ещё больше»

В марте прошлого года работа гипермаркетов сети OBI и приём онлайн-заказов были приостановлены. В мае они снова открыли двери для покупателей и полноценно возобновили торговлю.

С осени минувшего года направление e-commerce в OBI развивалось по модели click and collect, когда заказ оформляют на сайте, а забирают из магазина.