Серийные грабители в Рязани обчистили 12 гаражей

В Рязани задержали группу лиц, которая обокрала не менее 12 гаражей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Выяснилось, что к кражам причастны двое жителей Рязанской области 27 и 25 лет, ранее судимые за кражи, и 29-летний уроженец Средней Азии – натурализованный гражданин России. Мужчина на своем автомобиле помогал вывозить краденое.

Злоумышленники похищали бензотриммеры, дорогостоящие инструменты, велосипеды, рыболовные принадлежности, мотошлемы, коптильни и другое. Когда наступала ночь, они выбирали гаражи с навесными замками, сбивали их специальным инструментом и вывозили на автомобиле краденное. Общий ущерб от действий злоумышленников составил около 150 тысяч рублей.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».