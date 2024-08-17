Суббота, 17 августа, 2024

Серийные грабители в Рязани обчистили 12 гаражей

Автор: Кристина Аманн

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Изображение от wirestock на Freepik

В Рязани задержали группу лиц, которая обокрала не менее 12 гаражей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Выяснилось, что к кражам причастны двое жителей Рязанской области 27 и 25 лет, ранее судимые за кражи, и 29-летний уроженец Средней Азии – натурализованный гражданин России. Мужчина на своем автомобиле помогал вывозить краденое.

Злоумышленники похищали бензотриммеры, дорогостоящие инструменты, велосипеды, рыболовные принадлежности, мотошлемы, коптильни и другое. Когда наступала ночь, они выбирали гаражи с навесными замками, сбивали их специальным инструментом и вывозили на автомобиле краденное. Общий ущерб от действий злоумышленников составил около 150 тысяч рублей.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

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