Сергей Миронов призвал к пересмотру январских платежек за коммунальные услуги

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов заявил, что у собственников жилья сегодня есть реальная возможность отменить необоснованное повышение платы за услуги ЖКХ.

«В январе заметно выросли платежи за «коммуналку», что вызвало понятное недоумение и возмущение граждан. Некоторые эксперты советуют обращаться за разъяснениями в управляющие компании. Но, скорее всего, там просто запудрят мозги мудреными формулами и ссылками на разные инструкции, а толку никакого не будет. Людям нужна реальная помощь здесь и сейчас, и у них есть возможность ее получить», – подчеркнул парламентарий.

Лидер СРЗП напомнил, что десять лет назад начали работу партийные Центры защиты прав граждан, которые сегодня действуют в 83 регионах страны. За время работы Центры вернули населению свыше 74 миллиардов рублей, незаконно полученных в результате нарушения трудовых, пенсионных, потребительских и других прав граждан.

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«Больше всего жалоб как раз по линии ЖКХ. Способов залезть в карман собственников квартир у УК много. Но есть и эффективные способы вывести коммунальных жуликов на чистую воду и отстоять интересы жильцов. Уже пятый год в наших Центрах успешно действует проект «Проверь платёжку!». Наши специалисты помогают выяснить обоснованность начислений, а в случае нарушений – отменить повышение и заставить провести перерасчет. Призываю всех, кто столкнулся с ростом платежей: регистрируйтесь на сайте spravedlivo.center/prover-platzhku-registraciya для участия в проекте «Проверь платежку!». Вместе мы сможем добиться отмены несправедливых поборов!» – заявил Миронов.