Сергей Миронов призвал к отмене QR-кодов в регионах

На фоне решения правительства отложить законопроект о QR-кодах логично отменить соответствующие ограничения в регионах, заявил руководитель думской фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов. Об этом сообщила пресс-служба партии.

«Правительство приняло единственно правильное решение, на котором настаивала наша фракция – отказаться от дальнейшего рассмотрения законопроекта о QR-кодах в общественных местах. Теперь логично отменить коды в регионах, которые успели их ввести до решений на федеральном уровне, – говорит Сергей Миронов. – QR-коды приводят к потерям бизнеса, росту социального напряжения и сегрегации людей. Они не служат борьбе с пандемией, особенно на фоне появления новых штаммов. Мы видим, что даже в странах, где введены самые жесткие ограничения, заболеваемость «омикроном» зашкаливает. О QR-кодах надо забыть раз и навсегда».

Для эффективной борьбы с пандемией нужны другие методы, считает глава партии.

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«В первую очередь, бесплатное массовое тестирование, которое помогло многим странам в борьбе с «дельтой». Сейчас, на фоне распространения «омикрона», в Китае тестируют миллионные города, в США планируют раздать населению миллиард тестов, – отмечает Сергей Миронов. – Вместо QR-кодов нам нужно вводить бесплатное тестирование – и в общественных местах, и на дому. Кроме того, не стоит забывать и о соблюдении социальной дистанции, ношении масок. На новогодние праздники некоторые регионы отменили QR-коды и получили массовые скопления людей, не соблюдающих вообще никаких правил. Не нужно метаться из крайности в крайность. Ограничений социальных прав быть не должно, должна быть социальная ответственность».