Среда, 11 сентября, 2024

Сенатор Косихина предложила запретить квадроберов в России

Автор: 7info7

Опубликовано

https://ru.freepik.com/free-photo/anthropomorphic-portrait-animal-dressed-human-clothes-doing-daily-activities_151968054.htm#fromView=search&page=1&position=2&uuid=99246110-eeb3-475d-9e6f-7ef527047dae

Сенатор Наталия Косихина выступила с предложением о запрете субкультуры квадроберов в России. По ее словам, эта деятельность не только травмирует психику, но и может привести к очень тяжелым последствиям, сообщает РИА Новости.

Квадроберы – это молодежная субкультура, представители которой передвигаются на четвереньках и имитируют движения животных.

Сенатор считает, что субкультура должна быть безопасной и не выходить за рамки общественных норм. Она предлагает сделать акцент на спорте и образовании, которые не вредят психике и здоровью окружающих.

«В то же время те формы субкультуры, в данном случае квадроберов, которые не только травмируют психику, но и могут привести к очень трагическим последствиям, необходимо запрещать», — прокомментировала Косихина.

Косихина отмечает, что квадроберы возникли в России в результате следования молодежи популярным негативным трендам. Чаще всего представителями этой субкультуры являются подростки, которые не только ходят на четвереньках и лают в общественных местах, пугая прохожих, но иногда и бросаются на людей, кусая их.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Проректором по развитию РГУ им. Есенина стал Владимир Усков

В Рязани начинает работу новое творческое арт-пространство «Город»

Четверых полицейских в Дагестане подозревают в превышении полномочий

Рязанцы стали замечать в центре города разбросанные коровьи рога

Татьяна Маркова раскроет страшную правду о смерти сына в шоу «Секрет на миллион»

Рязанцы могут подать заявку на главную просветительскую премию страны

Движение Первых и Федерация Го Рязанской области заключили соглашение

На ул. Вокзальной в Рязани легковой автомобиль сбил 11-летнюю девочку

Рязанцы жалуются, что не могут уехать из Олимпийского городка на общественном транспорте

Эксперт рассказал, чем особенно опасна холостяцкая жизнь

За год спрос на загородную недвижимость вырос на 25%

В Лесопарке вновь состоится выставка бездомных животных «Пойдем домой»