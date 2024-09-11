Сенатор Косихина предложила запретить квадроберов в России

Сенатор Наталия Косихина выступила с предложением о запрете субкультуры квадроберов в России. По ее словам, эта деятельность не только травмирует психику, но и может привести к очень тяжелым последствиям, сообщает РИА Новости.

Квадроберы – это молодежная субкультура, представители которой передвигаются на четвереньках и имитируют движения животных.

Сенатор считает, что субкультура должна быть безопасной и не выходить за рамки общественных норм. Она предлагает сделать акцент на спорте и образовании, которые не вредят психике и здоровью окружающих.

«В то же время те формы субкультуры, в данном случае квадроберов, которые не только травмируют психику, но и могут привести к очень трагическим последствиям, необходимо запрещать», — прокомментировала Косихина.

Косихина отмечает, что квадроберы возникли в России в результате следования молодежи популярным негативным трендам. Чаще всего представителями этой субкультуры являются подростки, которые не только ходят на четвереньках и лают в общественных местах, пугая прохожих, но иногда и бросаются на людей, кусая их.