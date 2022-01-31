Семья пропавшей в Рязани Елены Логуновой просит арестовать её мужа

Семья пропавшей рязанки Елены Логуновой в очередной раз просит следствие арестовать мужа девушки Александра. Об этом, ссылаясь на адвоката Максима Калинова, сообщает YA62.ru.

Мать Елены Наталия Кошелева с супругом считают Логунова виновным в преступлении, по их мнению, нестыковки в показаниях мужчины установлены следствием. Александра просят арестовать, допросить в качестве подозреваемого.

Это уже не первое подобное обращение родственников — письмо направлено в порядка 40 федеральных госорганов.

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Калинов рассказал, что над делом работает большая группа, в том числе сотрудники Главного следственного управления СК РФ из Москвы. К работе следствия у его клиентки Наталии Кошелевой сейчас претензий нет.