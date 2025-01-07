Семья бойца, записавшего предсмертное обращение в Курской области, еще не знает о случившемся

Родственники российского военного с позывным Ягуар, который записал предсмертное обращение в Курской области и выжил, еще не знает, что он получил ранение и находится в госпитале, заявил « АиФ » волонтер с позывным Пионер.

Ранее сообщалось, что боец призвал сослуживцев не сдаваться и идти до конца. Вскоре с ним оборвалась связь, однако позднее выяснилось, что военного эвакуировали живым.

«У него есть семья, конечно, но пока его имя мы не можем раскрыть, потому что его семья не знает о случившемся», – отметил собеседник издания.

Пионер уточнил, что Ягуар уже давно участвует в боевых действиях в зоне СВО. Сначала он числился в рядах ЧВК «Вагнер», затем присоединился к спецназу «Ахмат».