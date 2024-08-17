Семья Бабаевых из Касимова отметила золотую свадьбу

17 августа супруги Виктор Васильевич и Виктория Георгиевна Бабаевы отметили 50-летний юбилей совместной жизни. О счастливой супружеской паре рассказывает Главное управление ЗАГС Рязанской области.

Виктория Георгиевна 30 лет возглавляла Касимовский отдел ЗАГС. Виктор Васильевич до ухода на пенсию работал мастером-наладчиком на кондитерской фабрике «Верность качеству». В работе, как отмечают местные жители, их отличала активность, трудолюбие и целеустремленность.

Союз Бабаевых называют образцом стойкости. Несмотря на все испытания, они смогли сохранить искреннюю любовь и преданность друг к другу. Супруги воспитали двоих детей.