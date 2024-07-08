Семья Агаповых из Рязани исполнила гимн «Петра и Февронии» в День семьи, любви и верности

В группе управления культуры города Рязани опубликовали видеоролик, на котором семья Агановых исполняет гимн «Петра и Февронии». В сети видео появилось 8 июля, в День семьи, любви и верности.

Раиса и Андрей Агаповы в браке уже более 15 лет, у них трое сыновей. Родители в воспитании приоритетом считают сознательное отношение к учебе, оказывают помощь и поддержку всех творческих начинаний своих детей, на собственном примере учат их трудолюбию.

Раиса Агапова – выпускница ДШИ № 9, после учебы вернулась преподавать в родную школу, под ее руководством в школе успешно развивается фольклорный ансамбль «Слободка». В 2020 году стала обладателем стипендии администрации города Рязани социально активной и талантливой молодежи.

Будучи сама творческим человеком, Раиса поддерживает и развивает музыкальные способности своих детей. Старший сын Илья с самого детства успешно совмещает учебу в общеобразовательной школе и занятия в ДШИ № 9. Средний сын Артем, следуя примеру старшего брата, проявляет усердие в учебе и также выступает солистом Фольклорного ансамбля «Слободка».

Кроме того, совместно с супругом она стала инициатором создания на базе Тюшевского поселенческого ДК ансамбля казачьей песни «Станичники».