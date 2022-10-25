Семьи участников спецоперации будут бесплатно получать молоко в Башкирии

Семьи участников спецоперации в Башкирии будут бесплатно получать молочную продукцию, сообщили в пресс-службе минторговли региона.
Отмечается, что правительство республики внесло изменения в постановление, в соответствии с которыми к льготным категориям, имеющим право на бесплатные продукты питания, были добавлены члены семей участников специальной военной операции.
Он добавил, что после подачи документов с заявителем будет заключен договор безвозмездного обеспечения и выдана карта получателя с индивидуальным QR-кодом, по которому в дальнейшем будет выдаваться молочная и сухая продукция в соответствии с графиком, установленном на раздаточном пункте.
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