Семьи участников спецоперации будут бесплатно получать молоко в Башкирии

Семьи участников спецоперации в Башкирии будут бесплатно получать молочную продукцию, сообщили в пресс-службе минторговли региона.

Отмечается, что правительство республики внесло изменения в постановление, в соответствии с которыми к льготным категориям, имеющим право на бесплатные продукты питания, были добавлены члены семей участников специальной военной операции.

«Получать бесплатные сухие смеси, каши и молочную продукцию могут беременные женщины, кормящие матери и дети до трёх лет. Для оформления льготы необходимы справка из военного комиссариата, подтверждающая участие гражданина в СВО, справка из поликлиники, копии паспорта, свидетельства о рождении ребенка и свидетельства о браке. Уровень доходов семьи при этом не учитывается», — приводятся слова министра торговли региона Алексея Гусева.

Он добавил, что после подачи документов с заявителем будет заключен договор безвозмездного обеспечения и выдана карта получателя с индивидуальным QR-кодом, по которому в дальнейшем будет выдаваться молочная и сухая продукция в соответствии с графиком, установленном на раздаточном пункте.

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